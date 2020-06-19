Son dakika haber | Merkez Bankası Haziran Ayı Beklenti Anketi - Son Dakika

Son dakika haber | Merkez Bankası Haziran Ayı Beklenti Anketi

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,54'e yükseldi.

Son dakika haber | Merkez Bankası Haziran Ayı Beklenti Anketi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,54'e yükseldi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.


Haziran ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,50 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,38'den yüzde 9,54'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,20'den yüzde 9,03'e gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,30'dan yüzde 8,38'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,0180'den 6,9922'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,2204'ten 7,2208'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 7,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 11,6 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 16,8 milyar dolardan 17,3 milyar dolara çıktı.


Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 8 oldu


Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 ve 2021 yılları büyüme beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde eksi 1,3 ve yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 8,28'den yüzde 7,76'ya düştü.


TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7,59 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Merkez Bankası Haziran Ayı Beklenti Anketi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü 70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Yükselişini sürdüren altının gramı 384 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
21:35
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı         
21:17
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Son Dakika: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Son Dakika: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor         
19:45
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu         
19:43
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı         
19:42
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha         
19:04
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı         
18:58
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek         
18:58
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir         
18:49
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek         
18:32
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi         
18:26
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir         
18:12
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar         
18:10
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu         
18:00
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir         
17:53
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
17:51
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor         
17:45
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu 4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu         
17:17
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek         
17:16
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 21:46:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Merkez Bankası Haziran Ayı Beklenti Anketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei