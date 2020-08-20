Anız yangınında çiftçinin traktörleri ve kamyoneti kullanılamaz hale geldi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde anız yaktığı öne sürülen Yaşar Teke'nin tarlasında yangının büyümesi üzerine 2 traktörü, kamyoneti ile zeytin ve nar ağaçları yandı.

Yangın, ilçeye bağlı Muratlı Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi Yaşar Teke, tarlasında kalan mısır anızlarını yakmak istedi. Tarladaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak büyüdü. Büyüyen alevler, tarla kenarında bulunan ikamete sıçradı. Yangında Teke'ye ait 2 traktör, bir kamyonet ile zeytin ve nar ağaçları yandı.Teke'nin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangında, 2 traktör, kamyonet ile tarım aletleri kullanılamaz hale gelirken, yol kenarında bulunan elektrik direkleri ve meyve ağaçları da zarar gördü. Öte yandan, yangın olayı, geçtiğimiz günlerde Tarsus Kaymakamlığı'ndan anız yakılmaması için yapılan uyarıları akıllara getirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.