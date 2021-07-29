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Son dakika haberleri: Mersin Bozyazı'daki orman yangını kontrol altında, Aydıncık'ta müdahale sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Mersin Bozyazı'daki orman yangını kontrol altında, Aydıncık'ta müdahale sürüyor

29.07.2021 16:50

Son dakika haber: Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, Aydıncık ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, Aydıncık ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı.

Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler, Yenikaş Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit etmeye başladı.

Bazı evlere sıçrayan yangın nedeniyle mahalle tedbiren boşaltılıyor. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su dolu kovalarla evlerindeki yangına müdahale ederek ekiplere yardımcı oluyor.

Mahalle sakinlerinden Halim Yavaş, AA muhabirine, sabah saat 05.00 sıralarında kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangının mahallelerine yaklaştığını anlattı.

Yarım saat içerisinde mahalledeki tüm vatandaşları tahliye etmeye çalıştıklarını aktaran Yavaş, "Yaşadıklarımız tarif edilemez, korku var, can var, mülk var. Biz burada kıt kanaat geçinen insanız. Kendi çabalarımızda çiftçilik yapan insanlarız. Çok zor yani, anlatmak mümkün değil." dedi.

Bozyazı'daki yangın kontrol altına alındı

Dün, Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğuma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde dün orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

Son dakika haberleri: Mersin Bozyazı'daki orman yangını kontrol altında, Aydıncık'ta müdahale sürüyor
Son dakika haberleri: Mersin Bozyazı'daki orman yangını kontrol altında, Aydıncık'ta müdahale sürüyor
Son dakika haberleri: Mersin Bozyazı'daki orman yangını kontrol altında, Aydıncık'ta müdahale sürüyor
Son dakika haberleri: Mersin Bozyazı'daki orman yangını kontrol altında, Aydıncık'ta müdahale sürüyor
Son dakika haberleri: Mersin Bozyazı'daki orman yangını kontrol altında, Aydıncık'ta müdahale sürüyor

Bozyazı, Gülnar, Yangın, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Mersin Bozyazı'daki orman yangını kontrol altında, Aydıncık'ta müdahale sürüyor - Son Dakika


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