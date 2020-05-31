Son dakika haber! MERSİN Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler adliyede - Son Dakika

Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler adliyede (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, mermilerin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Sevilay Alkaç'ın (55) cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Alkaç, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.