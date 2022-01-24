Son dakika haber... Mersin'de 59 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan Turgay Köylü'yü (59) Kızılmurat Mahallesi'ndeki evininin avlusunda hareketsiz yatarken gören komşuları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Köylü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Çalışkan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA
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