Son dakika haber! Mersin'de, 66 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber! Mersin'de, 66 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi

30.11.2020 10:03
Son dakika haber! Mersin'de, 66 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Son dakika habere göre MERSİN'de, polis ekiplerinin takip ettiği otomobilde, 66 kilo 442 gram ağırlığa denk gelen 393 bin 300 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

MERSİN'de, polis ekiplerinin takip ettiği otomobilde, 66 kilo 442 gram ağırlığa denk gelen 393 bin 300 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti. Plakası saptanan otomobili takibe alan polis, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde durdurdu. Aramalarda 3 çanta içinde, 78 paket halinde, 66 kilo 442 gram ağırlığa denk gelen 393 bin 300 captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. ve O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


Son dakika haber! Mersin'de, 66 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haber! Mersin'de, 66 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haber! Mersin'de, 66 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haber! Mersin'de, 66 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haber! Mersin'de, 66 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Captagon, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Mersin'de, 66 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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