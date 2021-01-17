Son dakika haber! Mersin'de aile hekimi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Açıklamada, "Dr. Yaşar Karabacak Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmiştir. Mersin sağlık camiası olarak merhuma Allah'tan rahmet acılı ailesine sabır ve sevenleri başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erdemli ilçesindeki Alata Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. Karabacak'ın bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

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