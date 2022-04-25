Son dakika haberleri... MERSİN'DE ARI ÖLÜMLERİ; DENİZDE SARI POLEN TABAKASI OLUŞTU - Son Dakika
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Son dakika haberleri... MERSİN'DE ARI ÖLÜMLERİ; DENİZDE SARI POLEN TABAKASI OLUŞTU

25.04.2022 16:33

Son dakika gelişmesine göre MERSİN'de, sıcaklıkların artmasıyla sahil şeridinde çiçek açan ağaçlardan rüzgarla dökülen polen, denizde sarı tabaka oluşturdu.

MERSİN'de, sıcaklıkların artmasıyla sahil şeridinde çiçek açan ağaçlardan rüzgarla dökülen polen, denizde sarı tabaka oluşturdu. Denizdeki polen tabakasına akın eden arılar ise öldü. Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, Hem tuzlu su hem de polen kokusu olması arılarda cazip bir durum oluşturuyor. Mevsim geçişlerinde bunun yaşanması normaldir. Uzun vadede arıda ciddi hasar verecek bir şey değildir dedi.

Mersin'de hafta sonu rüzgarlı hava nedeniyle çiçek açan ağaçlar ve bitkilerdeki polenler uçuşarak deniz suyuna karıştı. 321 kilometrelik sahil bandına sahip Mersin'de deniz suyu üzerinde sarı tabaka oluşurken, polenler dalga nedeniyle kıyıya kadar sürüklendi. Kıyıya yakın bulunan kolonilerdeki arılar da polen ve tuzlu deniz suyuna yönelince binlercesi öldü.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, hem polenin hem de tuzlu suyun arılara cazip geldiğini belirterek, Mevsime bağlı bölgemizde olarak bir polen akımı mevcut. Ne yazık ki polen rüzgarla birlikte denize uçtu. Bu da deniz üzerinde polen tabakası oluşturdu. Dalga ile birlikte kıyıya vuran polen arılarda bir yanılgıya sebep oldu. Hem tuzlu su hem de polen kokusu olması arılar da cazip bir durum oluşturuyor. Mevsim geçişlerinde bunun yaşanması normaldir. Uzun vadede arıda ciddi hasar verecek bir şey değildir diye konuştu.

Son dakika haberleri... MERSİN'DE ARI ÖLÜMLERİ; DENİZDE SARI POLEN TABAKASI OLUŞTU
Son dakika haberleri... MERSİN'DE ARI ÖLÜMLERİ; DENİZDE SARI POLEN TABAKASI OLUŞTU
Son dakika haberleri... MERSİN'DE ARI ÖLÜMLERİ; DENİZDE SARI POLEN TABAKASI OLUŞTU
Son dakika haberleri... MERSİN'DE ARI ÖLÜMLERİ; DENİZDE SARI POLEN TABAKASI OLUŞTU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MERSİN'DE ARI ÖLÜMLERİ; DENİZDE SARI POLEN TABAKASI OLUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... MERSİN'DE ARI ÖLÜMLERİ; DENİZDE SARI POLEN TABAKASI OLUŞTU - Son Dakika
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