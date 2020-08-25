Son dakika haber | Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kazasından bir acı haber daha geldi - Son Dakika

Son dakika haber | Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kazasından bir acı haber daha geldi

Son dakika haberine göre Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün, şarampole yuvarlanması sonucu 2 şoförün hayatını kaybettiği, 4 askerin şehit olduğu kazada yaralanan askerlerden Cihat Şengil de tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Son dakika haber | Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kazasından bir acı haber daha geldi, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün, şarampole yuvarlanması sonucu 2 şoförün hayatını kaybettiği, 4 askerin şehit olduğu kazada yaralanan askerlerden Cihat Şengil de tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan Cihat Şengil, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah şehit oldu.

Şehit Cihat Şengil'in işlemlerin ardından Eskişehir'e gönderileceği ve orada defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 09:57

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kazasından bir acı haber daha geldi - Son Dakika
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