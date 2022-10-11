Son dakika haber... Mersin'de avukatı darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Mersin'de avukatı darbeden zanlı tutuklandı

11.10.2022 22:44
Son dakika haber... Mersin'de avukatı darbeden zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memurlarıyla bir iş yerine kiracıyı tahliyeye giden avukat darbedildi, şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memurlarıyla bir iş yerine kiracıyı tahliyeye giden avukat darbedildi, şüpheli tutuklandı.

Polis memuru ve diğer görevlilerle Kızılmurat Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki bir iş yerine kiracıyı tahliye için giden avukat Sertaç Hayta (52), H.K. tarafından darbedildi.

Avukat Hayta'nın darp raporu alarak şikayetçi olduğu H.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından H.K. adliyeye sevk edildi.

Zanlının avukatı savunma yapmadı

Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan H.K, savunmasında müştekiyle daha önce görüşmesine rağmen sonuç alamadıklarını iddia ederek yaptığı eylemden dolayı pişman olduğunu söyledi ve serbest bırakılmasını talep etti.

H.K'nin avukatı Büşra Yıldırım ise "Her ne kadar şüpheli hakkında tarafıma CMK görevlendirilmesi yapılmış ise de savunma makamını temsil eden meslektaşımıza yönelik yapılan saldırı savunma hakkına yapılmış olup meslektaşıma saldırıyı yapan şüphelinin de bir gün savunmaya ve avukata ihtiyaç duyacağı bir an vardır. O anı şu an yaşadığımızı belirterek herhangi bir savunma yapmayacağımı beyan ederim. Şüpheli hakkındaki takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mersin'de avukatı darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

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