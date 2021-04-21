Son dakika haber... Mersin'de bir kişi otomobilinden ziynet eşyalarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu - Son Dakika

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen güvenlik güçleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ziyaret Tepe mevkisinde otomobiliyle mola veren S.K, aracına geldiğinde yaklaşık 85 bin lira değerindeki ziynet eşyası bulunan çantanın yerinde olmadığını fark etti.

Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak