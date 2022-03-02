Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

02.03.2022 12:32

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Şubat'ta Eski Ömerli Mahallesi'nde bıçaklı kavgada Sami Mert Pehlivan'ın (32) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan H.M.B. ve D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Pehlivan'ı bıçakladığı iddia edilen H.M.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Eski Ömerli Mahallesi 1338 Sokak'ta, 28 Şubat'ta çıkan kavgada bıçaklanan Sami Mert Pehlivan, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamış, olaydan sonra kaçan iki zanlı polislerce yakalanmıştı.

Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı
Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı
Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

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SOKAKTAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI SOKAKTAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI Tarsus'taki cinayet zanlısı yakalandı Tarsus'taki cinayet zanlısı yakalandı

28 Şubat, Ömerli, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika


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