Mersin'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada - Son Dakika

Mersin'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

MERSİN - Mersin'de iki grup arasında çıkan ve o sırada yoldan geçen bir şahsın yaralandığı silahlı kavga güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Aralık pazar günü meydana gelen olayda, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, o sırada olan yerinden geçen ve olayla ilgisi olmayan Mehmet Karakoç, tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı kavga kamerada

Bir kişinin ağır yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grubun birbirlerine ateş ettiği anlar yer alırken, çatışma sırasında bölgede bulunan Mehmet Karakoç'un yaralandıktan sonra bir aracın arkasına saklandığı görüldü.