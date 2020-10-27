Mersin'in Yenişehir ilçesinde, boş arsada meydana gelen patlamayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de kentteki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada meydana gelen patlamayla ilgili 4 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, 4 zanlıyı adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Yenişehir ilçesinde, güvenlik güçlerinin ses etkili olduğunu değerlendirdiği patlama sonucu bölgeden geçen bir kişi hafif şekilde yaralanmıştı.