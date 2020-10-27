Mersin'in Yenişehir ilçesinde, boş arsada meydana gelen patlamayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de kentteki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada meydana gelen patlamayla ilgili 4 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.
Ekipler, 4 zanlıyı adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Yenişehir ilçesinde, güvenlik güçlerinin ses etkili olduğunu değerlendirdiği patlama sonucu bölgeden geçen bir kişi hafif şekilde yaralanmıştı.
- Kaynak: AA
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