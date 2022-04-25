Son dakika haber... Mersin'de boş su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber... Mersin'de boş su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

25.04.2022 19:00
Son dakika haber... Mersin'de boş su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde, düştüğü boş su kuyusunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, düştüğü boş su kuyusunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehitishak Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki boş su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya ip bağlı kova sarkıtan ekipler, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Kurtarılan kedi, uzaklaşarak gözden kayboldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mersin'de boş su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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