Mersin'in Tarsus ilçesinde, düştüğü boş su kuyusunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Şehitishak Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki boş su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya ip bağlı kova sarkıtan ekipler, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Kurtarılan kedi, uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Mersin'de boş su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika