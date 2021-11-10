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Orman yangını kontrol altına alındı (9) - Son Dakika

Orman yangını kontrol altına alındı (9)

10.11.2021 17:09

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye iki uçak, 7 helikopter, 3 dozer, 33 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.

Kuvvetli rüzgarın alevleri farklı noktalara sıçrattığı yangın nedeniyle bölgedeki bazı meyve ve sebze seraları ile depolar zarar gördü.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

"Arazöz gelmeseydi buralar yok olacaktı"

Yangında 3 serası zarar gören üretici Muharrem Yabalak, AA muhabirine, alevleri gördükleri anda durumu yetkililere ihbar ettiklerini söyledi.

Bölgede çok kuvvetli rüzgarın olduğunu aktaran Yabalak, "Yangın bir anda yukarı taraftan geldi. Önüne geçemedik. Bir azazöz geldi. O gelmeseydi eğer buralar yok olacaktı. 3 seram yandı. Muz, salatalık ve patlıcan seram zarar gördü. Üzgünüz, el emeğimiz gidiyor. Şu an yardıma muhtacız." diye konuştu.

Orman yangını kontrol altına alındı (9)
Orman yangını kontrol altına alındı (9)
Orman yangını kontrol altına alındı (9)
Orman yangını kontrol altına alındı (9)
Orman yangını kontrol altına alındı (9)
Orman yangını kontrol altına alındı (9)
Orman yangını kontrol altına alındı (9)
Orman yangını kontrol altına alındı (9)
Orman yangını kontrol altına alındı (9)

Bozyazı, Mersin, Yangın, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman yangını kontrol altına alındı (9) - Son Dakika


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