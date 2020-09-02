Son dakika haber: Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Çerçili Mahallesi Kömürlük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip ile 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracı yönlendirildi.
Yaklaşık 1,5 hektarlık alanda zarara eden olan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:55 - Kaynak: AA
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