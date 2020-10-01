Son dakika haber | Mersin'de dağ yamacında mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
Son dakika haberine göre Mersin'in Mut ilçesinde, dağ yamacında iki gündür mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde, dağ yamacında iki gündür mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Çatalharman Mahallesi'nde yaşayan Mustafa İnce, keçilerinin Çömelek Mahallesi Göğden Yaylası mevkisindeki dağın yamacında 2 gündür mahsur kaldığı ihbarında bulundu.
Bölgeye giden İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri, halat yardımıyla ulaştıkları yamaçtaki keçileri kurtardı.
Keçilerini teslim alan İnce, ekiplere teşekkür etti.
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