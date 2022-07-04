Son dakika haber: Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda firari bir şüpheli daha yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda firari bir şüpheli daha yakalandı

04.07.2022 10:48
Son dakika haber: Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda firari bir şüpheli daha yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'de, 13 şüphelinin gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında bir zanlı daha yakalandı.

Mersin'de, 13 şüphelinin gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında bir zanlı daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 13 kişinin yakalandığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli M.A'nın da adresini belirledi.

Şüpheli M.A, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mersin'de 1 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek DEAŞ'a hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmada, haklarında gözaltı kararı verilen 14 zanlıdan 13'ü yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Mersin'de işçi servisi kaza yaptı: 17 yaralı Son dakika haberleri... Mersin'de işçi servisi kaza yaptı: 17 yaralı Silifke'de 8 mahallede asfalt çalışması yapıldı Silifke'de 8 mahallede asfalt çalışması yapıldı
Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda firari bir şüpheli daha yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:03:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda firari bir şüpheli daha yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement