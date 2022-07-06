Son dakika haber | Mersin'de DEAŞ şüphelisi 14 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Mersin'de DEAŞ şüphelisi 14 kişi adliyeye sevk edildi

06.07.2022 11:15
Son dakika haber | Mersin'de DEAŞ şüphelisi 14 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'deki operasyonda gözaltına alınan 14 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Mersin'deki operasyonda gözaltına alınan 14 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütüne hem finans hem de ekipman sağlayan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği ve para transferini kurdukları uluslararası ticaret şirketleri ile DEAŞ terör örgütüne hem finans hem ekipman sağlayan ve haklarında MASAK raporu bulunan İ.H., A.A., Y.A. ve M.N.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah sıkı güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Mersin'de DEAŞ şüphelisi 14 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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