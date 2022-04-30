Demir korkuluğa sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Demir korkuluğa sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

30.04.2022 16:08

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Pirireis Mahallesi 1103 Sokak'ta, bir binanın zemin katındaki dairenin penceresinin demir korkuluğuna sıkışan kediyi görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, demir yardımıyla korkuluğu genişleterek kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kedinin kurtarılması ve bölgeden uzaklaşması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demir korkuluğa sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Demir korkuluğa sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Demir korkuluğa sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Demir korkuluğa sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demir korkuluğa sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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