Son dakika haber! Mersin'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Mersin'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

17.03.2022 18:15
Son dakika haber! Mersin'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Son dakika haberlerine göre Tarsus ilçesinde, kullandığı minibüste kalp krizi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarsus ilçesinde, kullandığı minibüste kalp krizi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücü Serkan Diril (42), 33 S 5231 plakalı minibüsüyle Eski Ömerli Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki çöp konteynırına çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Diril'i Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Diril, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haber! Mersin'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

YORUMLAR
500
Balıkesir'de görev başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi Balıkesir'de görev başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi Tarsus'taki uygulamalarda 10 tabanca ele geçirildi Tarsus'taki uygulamalarda 10 tabanca ele geçirildi

Kalp Krizi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Mersin'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü - Son Dakika


Son Dakika
18:07 Rusya'da şeker stokları azalınca vatandaşlar izdiham yarattı
18:05 Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı
18:03 Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak
17:59 Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı
17:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi yenilenmeyen Berke Özer, Galatasaray ile görüşmeye başladı
17:28 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
17:28 Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü! İki lideri Ankara'da buluşturma teklifini tekrarladı
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 18:27:57. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Mersin'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement