Son dakika haber... Mersin'de dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde akaryakıt istasyonlarından başkalarını ait kredi kartı bilgilerini kullanarak (mail order) dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bazı akaryakıt istasyonlarına gidip kendilerini inşaat sektörü çalışanı olarak tanıtarak akaryakıt satın aldıktan sonra "mail order" yöntemiyle ödeme yapıp, banka aracılığıyla işlemi iptal ederek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akdeniz Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında Karaduvar Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.B. ve M.K. gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda 15 bidon halinde 948 litre mazot ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda dolandırıcılık suçlarından tutuklu olduğu cezaevinden izinli çıkarak firar ettiği belirlenen M.B. cezaevine gönderildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen mazot, dolandırıcılık olayının mağduru akaryakıt istasyonlarının sahiplerine teslim edildi.