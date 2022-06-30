İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ve Toroslar ilçelerinde, vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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