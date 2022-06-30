Son dakika haber: Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

30.06.2022 12:04
Son dakika haber: Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçelerinde, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçelerinde, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ve Toroslar ilçelerinde, vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde, haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira, dijital doküman ve materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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