Son dakika haber... Mersin'de dükkan önünde silahla saldırı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Mersin'de dükkan önünde silahla saldırı kamerada

23.06.2022 11:51
Son dakika haber... Mersin'de dükkan önünde silahla saldırı kamerada

Son dakika gelişmesine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde, dükkan önünde duran M.B. (33), alacaklısı H.D.'nin (55) silahlı saldırısında yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, dükkan önünde duran M.B. (33), alacaklısı H.D.'nin (55) silahlı saldırısında yaralandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Manavın önünde motosikletle duran M.B., alacaklısı olduğu iddia edilen H.D. ile karşılaştı. H.D., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek ateş açtı. Sol ayağından vurulan M.B., motosikletten inip, manava kaçtı ancak arkasından gelen şüpheli, 1 el daha ateş etti. Manavdakilerin engellediği H.D., olay yerinden kaçtı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda yaralanan M.B., çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan H.D., her yerde aranıyor.


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Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mersin'de dükkan önünde silahla saldırı kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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