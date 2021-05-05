Alınan bilgeye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusoğlu Mahallesi'nde uyuşturucu temin edilerek satıldığı ihbarı üzerine bir kişinin evine operasyon düzenledi.

Mersin 'de uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu