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Son dakika haber! Mersin'de "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi - Son Dakika

Son dakika haber! Mersin'de "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi

17.02.2022 10:30
Son dakika haber! Mersin'de "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaş, öğrenci ile Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürlüğü personeline 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi.

Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaş, öğrenci ile Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürlüğü personeline 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tarsus ve Silifke ilçesinde bazı okullardaki öğrencilere, Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürlüğü personeline ve çeşitli mahalle sakinlerinden oluşan 238 kişiye 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi.

Eğitimlerde güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda bilgi verildi. - MERSİN

Son dakika haber! Mersin'de En iyi narkotik polisi anne eğitimi verildi
Son dakika haber! Mersin'de En iyi narkotik polisi anne eğitimi verildi

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Mersin'de 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi - Son Dakika


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