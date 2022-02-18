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Son dakika haber: Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı

18.02.2022 10:41
Son dakika haber: Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, adreslerde dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber: Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı
Son dakika haber: Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı
Son dakika haber: Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Mahrem, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
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