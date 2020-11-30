Mersin'in Aydıncık ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yenikaş Mahallesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondunun bir bölümü ve kilerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.