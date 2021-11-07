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Hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

07.11.2021 18:50
Hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Mersin Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Mersin Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İrfan Mülhim idaresindeki 67 ZC 858 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Kavşaklar mevkisinde Ali Örs yönetimindeki 33 CVF 91 plakalı tıra çaptı.

Kazada, hafif ticari araçtaki aynı aileden Habibe, İrfan, Suat, Murat ve Sabri Mert Mülhim yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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