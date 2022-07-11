Son dakika gündem: Mersin'de hareket halindeki minibüsten yola düşen kadın öldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Mersin'de hareket halindeki minibüsten yola düşen kadın öldü

11.07.2022 11:07

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından yola düşen kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından yola düşen kadın hayatını kaybetti.

Meryem Özkıraç (41), 7 Temmuz'da Fatih Mahallesi Adana Caddesi'ndeki durakta Cumali K'nin (41) kullandığı 33 NC 435 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne bindi.

Yolculuk ücretini ödeyen kadın, koltuğa oturmak istediği sırada dengesini kaybederek hareket halindeki minibüsün açık kapısından düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı kadını Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Özkıraç, doktorların çabasına rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Özkıraç'ın cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Tarsus Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan minibüs sürücüsü Cumali K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Özkıraç'ın yola düşmesi minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mersin'de hareket halindeki minibüsten yola düşen kadın öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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