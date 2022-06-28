İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Atayurt Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 127 paket damlama sulama borusunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Jandarma, Atayurt, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Mersin'de iş yerinden damlama sulama borusu çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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