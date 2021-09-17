Silifke Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından "Yayalar kırmızı çizgimiz" uygulaması gerçekleştirildi.

Çeşitli noktalar ve okul önlerindeki uygulamalarda, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhaları ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken buradan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiği anlatıldı.

Uygulama kapsamında öğrencilere trafik dedektif kartı ve boyama kitabı hediye edildi.