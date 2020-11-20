Son dakika haber! Mersin'de jandarmadan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği - Son Dakika

Son dakika haber! Mersin'de jandarmadan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
20.11.2020 16:27
Son dakika gündem haberi... Mersin'in Mut ilçesinde jandarma trafik timleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik düzenledi.
Mersin'in Mut ilçesinde jandarma trafik timleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, "Çocuklar dünyanın en güzel çiçekleridir" sloganıyla ilçedeki çocuklara balon ve oyuncak hediye etti.
Ekipler, oyun oynadıkları çocuklara trafik kurallarını da anlattı.
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