Son dakika haber... Mersin'de kadın ve çocuklara kişisel savuma eğitimi - Son Dakika

Mersin'de kadın ve çocuklara kişisel savuma eğitimi

MERSİN'de kadınların ve çocukların karşılaşabilecekleri şiddet olaylarına karşı fiziksel öz savunma geliştirebilmeleri amacıyla 'Kişisel Savunma Eğitimi' veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yenişehir İlçesi Etkinlik Merkezi'nde verilen 'Kişisel Savunma Eğitimi' ile kadınların ve çocukların karşılaşabilecekleri şiddet olaylarına karşı fiziksel öz savunma geliştirebilmeleri amaçlanıyor. Cumartesi ve Pazar günleri 11.00-12.00 saatleri arası 8 yaş üstü çocuklara ve kadınlara Büyükşehir'in beden eğitimi öğretmeni Alev Karimi tarafından ücretsiz olarak boks ve tekvando dersleri veriliyor. Eğitimle kadınların ve çocukların olası bir saldırı karşısında korkmadan ve mağduriyet yaşamadan hasarı minimuma indirmeleri amaçlanıyor. Derslerde öğretilen savunma teknikleri ağır bir saldırıdan bile yara almadan kurtulmayı sağlıyor. Bu kapsamda derslerde günlük hayattaki gasp, taciz ve tecavüz gibi durumlar da göz önünde tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan beden eğitimi öğretmen Alev Karimi, ortalama 15'er kişilik gruplarla haftanın iki günü sürdürdükleri derslere yönelik, "Temel olarak savunma tekniklerini öğretiyoruz. Örneğin sokakta birisi taciz ettiğinde, sarıldığında, üstüne çıktığında veya benzer durumlara yönelik çözümler üretmeye çalışıyoruz. Kadınların küçük yaştan itibaren kendilerini savunmaları gerektiğine inanıyorum. O özgüvene sahip yetişmeleri gerektiğine inanıyorum" dedi.

Derslere 2 aydır katıldığını ifade eden Betül Şener, "Kadına yönelik şiddet olayları arttığı için kendimi savunma gereği duydum. Yani kadınlara karşı yapılan şiddetlerden bir şekilde kendimizi korumak için. Bu kursu da duydum, katıldım. Boks yapmayı öğrendim, bu da insana özgüven veriyor. Kendini iyi hissettiriyor" diye konuştu.