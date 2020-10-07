Son dakika haber! Mersin'de kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi. Plakaları öğrenilemeyen E.Ü'nün (57) kullandığı otomobil ile B.S'nin kullandığı kamyon, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yakınında çarpıştı. Kazada sürücü E.Ü. olay yerinde, yanında yolculuk eden M.Ü. ise tedavi için kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Mersin'de kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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