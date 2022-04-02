Son dakika haber... Mersin'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Mersin'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü

02.04.2022 19:23
Son dakika haber... Mersin'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Ateş yönetimindeki 33 VS 280 plakalı otomobille, Ö.Ö. idaresindeki 33 VK 827 plakalı kamyon Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde çarpıştı.

Kazada araç içerisinde sıkışan Ahmet Ateş hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ateş'in cansız bedeni, olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son dakika haber... Mersin'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü

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Ahmet Ateş, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mersin'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika


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