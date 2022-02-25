Son dakika haber... Mersin'de kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Mersin'de kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü

25.02.2022 17:07
Son dakika haber... Mersin'de kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Silifke ilçesinde, bir gencin hayatını kaybettiği iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin, 8'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir gencin hayatını kaybettiği iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin, 8'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 19 Mayıs'ta iki aile arasında sokak ortasında çıkan kavgada 21 yaşındaki Hazar Tömbül'ün öldürmesiyle ilgili tutuklanan Ç.K, E.K, G.T, M.K, Y.K, T.K, B.K. ve A.B.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar T.K, Ş.A. ve H.A. ile Tömbül'ün ailesi ve taraf avukatları, mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanıklar, olay günü yaşananları anlatarak savunmalarını yaptı.

Bazı tanıklar ile taraf avukatlarına da söz veren mahkemeye heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip diğer tanıkların da dinlenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Silifke ilçesinde, 19 Mayıs 2021'de iki aile arasında sokakta çıkan kavgada 21 yaşındaki Hazar Tömbül yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili güvenlik kamerasına, kavganın yaşandığı bölgede elinde kılıçla koşan kişiyi durduran başka birinin, kılıcı alarak Tömbül'e saldırdığı, çok sayıda kişinin de kavgaya karıştığı yansımıştı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8'i tutuklu 10 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, bir sanık hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
Mersin'de kan bağışı kampanyası düzenlendi Mersin'de kan bağışı kampanyası düzenlendi Kavgada oğulları ölen aile, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi Kavgada oğulları ölen aile, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi

Mersin, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mersin'de kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:14:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Mersin'de kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement