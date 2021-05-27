Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan Koçyiğit ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi 'ndeki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Tarsus Adana Karayolu'nda geçirdiği kaza sonrası vücudunda 3. dereceden yanıklar meydana gelen İbrahim Koçyiğit , 10 gündür tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde yaşamını yitirdi.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde 17 Mayıs'ta refüje çarparak yanan araçtan ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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