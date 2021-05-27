Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 Mayıs'ta refüje çarparak yanan araçtan ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tarsus Adana Karayolu'nda geçirdiği kaza sonrası vücudunda 3. dereceden yanıklar meydana gelen İbrahim Koçyiğit, 10 gündür tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
17 Mayıs'ta İbrahim Koçyiğit idaresindeki 33 NR 703 plakalı otomobil, Tarsus Adana Karayolu Keloğlu Köprüsü üstünde refüje çarpmış, çarpmanın etkisiyle araç yanmaya başlamıştı.
Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan Koçyiğit ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Kaynak: AA
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