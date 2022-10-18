Son dakika haber: Mersin'de 'kolay kredi' operasyonuna 10 tutuklama

MERSİN merkezli 3 ilde 'kolay kredi' vaadi ile birçok kişiyi dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10 tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kolay kredi' vaadi ile vatandaşlara kolaylık sağlayacaklarını belirterek, kandırıp, dolandırıcılık yapan suç örgütünü tespit etti. Ekipler, 1 yıl süren titiz çalışmanın ardından ihtiyacı olan birçok vatandaşı dolandırarak, mağdur eden, aralarında eski banka çalışanlarının da olduğu 12 şüpheliyi belirledi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 adrese baskın yapan ekipler, 1'i kadın, 12 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, 1 tabanca ile çok sayıda dijital materyale de el koydu. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sev edildi. Savcılık ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.