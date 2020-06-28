Son dakika haber: Mersin'de lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Mersin'de lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı

Son dakika güncel haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde lokantada oturan 4 kişi yoldan geçen otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde lokantada oturan 4 kişi yoldan geçen otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi 2707 Sokak üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokanta çorba içen İ.Ö.A. (33), H.K. (46), H.K. (22) ve O.D.'ye (32), yoldan geçen bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. İ.Ö.A. H.K. ve H.K. çeşitli yerlerinden silahla yara alırken, O.D. ise yere düşme neticesinde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mersin'de lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika

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