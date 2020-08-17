Son dakika haber... Mersin'de makilik alanda yangın - Son Dakika

Mersin'de makilik alanda yangın

MERSİN - Mersin'in Silifke İlçesinde meydana gelen orman, tarım arazisi ve makilik yangını erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Çadırlı Mahallesine bağlı Çatal Çam mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen yangın esen rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı.

6 Dönüm tarım arazisi ve 1 dönüm de ormanlık alanın yandığı yangına Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, yangın arazözleri, yangın işçileri ile Mersin Büyükşehir İtfaiyesi müdahale etti.

Yangının, hemen yanında bulunan kızılçam ormanlarına sıçramadan söndürülmesi ise büyük bir faciayı önlemiş oldu.