Son dakika haber... Mersin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan 2 katlı müstakil evde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hacıahmetli Mahallesi'nde Güray Büyüktatlı'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Büyüktatlı, gazetecilere, olay sırasında evde olmadıklarını belirterek, yangının hasara yol açtığını söyledi.