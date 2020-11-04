Mersin'de 3 kadının öldürülmesi - Gülüser Ç'nin amcası Fahrettin Köksal - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen anne ve 2 kızının cenazeleri toprağa verildi.

Tarsus'ta dün Gültekin Ç'nin öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Gülüser Ç, kayınvalidesi Nuran A. ve baldızı Mislina Y'nin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeleri alan Gülüser Ç'nin amcası Fahrettin Köksal, gazetecilere, yeğeni ve olaydan sonra intihar eden Gültekin Ç'nin boşanma aşamasında olduğunu söyledi.

Gülüser Ç'nin bir süre önce çocuklarıyla babaevine döndüğü belirten Köksal, "Nasıl yaptıysa eve gelip çocukları hariç eşini, kayınvalidesini, baldızını öldürmüş. Gencecik insanlar ölüp gitti. Daha önce hiç böyle bir olay yaşamamışlardı. Geride kalan çocuklarını devlet koruma altına aldı, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Tarsus Merkez Kabristanı'nda, hayatını kaybeden anne ve 2 kızı için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından anne ve kızlarının cenazesi, Sucular Mahallesi'ndeki Ashab-ı Kehf Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün Gültekin Ç. boşanma aşamasında olduğu eşi Gülüser Ç, kayınvalidesi Nuran A. ve baldızı Mislina Y'yi tabancayla öldürdükten sonra intihar etmişti.