Kazada yaralanan Kerem Erserin (19), Tolga C. (22) ve Hasan A. (22), 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için