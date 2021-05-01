Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kulak Mahallesi Turan Emeksiz Ormanı mevkisinde 33 AAE 802 plakalı otomobil devrildi.
Kazada yaralanan Kerem Erserin (19), Tolga C. (22) ve Hasan A. (22), 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erserin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tolga C. ile Hasan A'nın yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Mersin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika