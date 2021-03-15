Son dakika haber... Mersin'de otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber... Mersin'de otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
15.03.2021 21:29
Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde E.K.K. yönetimindeki 33 NRG 58 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ronai Kadir'e çarptı.
Kazada yaralanan Kadir, 112 Acil Servis ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin çocuğa çarpması yer alıyor.
Son Dakika Myanmar'daki askeri darbe karşıtı gösterilerde en az 138 kişi öldü Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı İspanya Milli Takımı, aday kadrosunu ilginç bir yöntemle açıkladı Çarşaf tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi