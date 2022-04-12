Son dakika haber: Mersin'de otoyolda 'hırsızlık' ve 'yağma'ya 32 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Mersin'de otoyolda 'hırsızlık' ve 'yağma'ya 32 gözaltı

12.04.2022 12:01
Son dakika haber: Mersin'de otoyolda 'hırsızlık' ve 'yağma'ya 32 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cinsel ilişki vaadiyle otoyoldan geçen sürücüleri durdurup 'hırsızlık' ve 'yağma' yaptığı belirlenen, 16'sı kadın 32 şüpheli yakalandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cinsel ilişki vaadiyle otoyoldan geçen sürücüleri durdurup 'hırsızlık' ve 'yağma' yaptığı belirlenen, 16'sı kadın 32 şüpheli yakalandı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin-Tarsus- Adana Otoyolu'na çıkıp, sürücüleri durdurarak cinsel ilişki vaadinde bulunan veya hasta olduğunu iddia ederek yardım isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu yöntemlerle 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarını işlediği belirlenen 43 şüphelinin kimliği tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, 25 adrese 140 personelle şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 16'sı kadın 32 şüpheli yakalandı. 11 firarinin ise arandığı öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 8 av tüfeği ile tüfeklere ait 400 fişek ve 294 uyuşturucu hap ele geçirildi.


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Cumhuriyet Başsavcılığı, Cinsel İlişki, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mersin'de otoyolda 'hırsızlık' ve 'yağma'ya 32 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Mersin'de otoyolda 'hırsızlık' ve 'yağma'ya 32 gözaltı - Son Dakika
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