Son dakika haber! Mersin'de otoyoldaki trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Mersin'de, Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri memleketleri Adana'da toprağa verildi.

Tarsus ilçesinde, dün akşam saatlerinde karşı yönden gelen kamyonla çarpışan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Gazi Özgör (63) ve araçtaki akrabası Emine Rüzgar (47) ile çocukları Ayşe (20), Meryem (19) ve Ali Rüzgar'ın (22) cenazeleri Tarsus Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişi için memleketleri Adana'nın İmamoğlu ilçesi Çörten Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Aynı aileden 5 kişinin naaşı, cenaze namazı kılınmasının ardından mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Şakir Sarı'nın kullandığı 06 AB 1448 plakalı kamyon, dün Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde Gazi Özgör yönetimindeki 01 AFA 008 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Özgör ile otomobildeki Ali, Ayşe, Meryem ve Emine Rüzgar yaşamını yitirmişti. Otomobildeki Kerim Rüzgar ile kamyon sürücüsü Şakir Sarı yaralanmıştı.