Son dakika haber: MERSİN'DE PKKKCK OPERASYONU 1 GÖZALTI - Son Dakika

MERSİN'de PKKKCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltın alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKKKCK silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen 1 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere Jandarma tarafından el konulurken yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.