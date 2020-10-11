Son dakika haber | Mersin'de polis kapı kapı dolaşıp; korona, hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı - Son Dakika

Son dakika haber | Mersin'de polis kapı kapı dolaşıp; korona, hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı

11.10.2020 13:32
Son dakika haber | Mersin'de polis kapı kapı dolaşıp; korona, hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'de polis ekipleri kapı kapı dolaşarak koronavirüs tedbirleri, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve güvenlik konularında vatandaşları bilgilendiriyor.

MERSİN'de polis ekipleri kapı kapı dolaşarak koronavirüs tedbirleri, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve güvenlik konularında vatandaşları bilgilendiriyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteklik Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Toroslar ilçesinde 29 mahallede evleri, esnafı, kahvehaneleri, pazar yerlerini, cadde, sokak ve parkları tek tek dolaşarak bilgilendirme çalışması yaptı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek'in de hazır bulunduğu çalışmada vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, maske de dağıtarak, koronavirüs tedbirleri, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirdi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Petek, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet edip bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarken, yanında getirdiği hediyeleri de çocuklara dağıttı.


Son dakika haber | Mersin'de polis kapı kapı dolaşıp; korona, hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı
Son dakika haber | Mersin'de polis kapı kapı dolaşıp; korona, hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı
Son dakika haber | Mersin'de polis kapı kapı dolaşıp; korona, hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı
Son dakika haber | Mersin'de polis kapı kapı dolaşıp; korona, hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı
Son dakika haber | Mersin'de polis kapı kapı dolaşıp; korona, hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı
Son dakika haber | Mersin'de polis kapı kapı dolaşıp; korona, hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı
Son dakika haber | Mersin'de polis kapı kapı dolaşıp; korona, hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı
Son dakika haber | Mersin'de polis kapı kapı dolaşıp; korona, hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı

Dolandırıcılık, Hırsızlık, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mersin'de polis kapı kapı dolaşıp; korona, hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı - Son Dakika

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